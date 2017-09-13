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Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»

13.09.2017 - 10:45

Новости Беларуси. К горячей встрече условного противника готовы: белорусские десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо» 103 мобильной бригады из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение «Запад-2017» пройдет в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Поэтому и таков выбор командования сил специальных операций – учиться «крылатая гвардия» будет в нерасстрелянных местах. Сейчас здесь военно-полевая жизнь кипит, правда, как и должно быть у военных, хорошо замаскированная. Идут последние приготовления к учению.

Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»

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