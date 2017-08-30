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Премьера документального фильма о Франциске Скорине «Першадрук» состоится 3 сентября в Полоцке

30.08.2017 - 09:55

Новости Беларуси. В день белорусской письменности в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина расскажет о поворотах судьбы легендарного Франциска Скорины и перенесет зрителя на 500 лет назад – во время, когда полоцкий просветитель и гуманист напечатал первую на белорусском языке книгу, совершив тем самым огромный технологический и культурный рывок на восточнослявянских землях. Картина снималась на территории четырех стран: Беларуси, Польши, Чехии и России. Увидеть на широком экране «Першадрук» можно будет уже 3 сентября.

Премьера документального фильма о Франциске Скорине «Першадрук» состоится 3 сентября в Полоцке

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