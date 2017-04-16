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Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани

16.04.2017 - 14:03

Новости Беларуси. Христиане всего мира вместе празднуют Пасху. Совпадение различных календарей происходит достаточно редко. Это тот случай, когда особое настроение царит во всех церквях, костелах, молельных домах Беларуси. Праздничные богослужения начались еще накануне и утро верующие встретили, приветствуя друг друга словами: «Христос воскрес!»

В пасхальное воскресенье многолюдно и в храме Преображения Господня в городе Барань. На пасхальной службе побывал и глава государства. Александр Лукашенко высказал уверенность, что Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет в этом отношении переломным. Президент передал в дар храму икону «Иисус Христос Вседержитель». Она выполнена в стилистике Ветковской школы иконописи. Глава государства зажег свечу и поприсутствовал на праздничной литургии.

После службы глава государства пообщался с прихожанами и поздравил всех со светлым праздником Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как отметил Александр Лукашенко, Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.

Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в Барани

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