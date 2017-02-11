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Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков

11.02.2017 - 20:31

Новости Беларуси. На выезде из Беларуси в Евросоюз увеличились очереди из грузовых автомобилей. На литовском направлении в ожидании без малого 200 машин.

Самая напряженная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог». Там скопилось около 100 большегрузов.

Следующие по загруженности «Котловка» и «Привалка». Схожая картина и на границе с Латвией. Там своей очереди на выезд из Беларуси ожидают полторы сотни грузовиков – 80 в «Григоровщине» и 65 в «Урбанах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередей из легковых автомобилей ни в одном из пунктов пропуска нет.

Пробки на границе с Литвой и Латвией: в очередях стоят до 100 грузовиков

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Сергей Федоров
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