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Проект гидроэлектростанции, который разработали в Витебске, заинтересовал словацких бизнесменов

04.04.2017 - 19:32

Новости Беларуси. Энергетическая отрасль – одна из самых успешных в сотрудничестве двух стран.

Около 20 иностранных компаний сегодня готовы увеличить импорт товаров в области машиностроения, электротехники, сельского хозяйства.

В энергетике также определен ряд перспективных проектов.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь СНХ:
Больше всего получилась проработка в энергетике. Во-первых, в атомной энергетике. Были переговоры в Минск, потом в  Витебске. Я понял, что там очень интересный проект по гидроэлектростанции, был наш специалист, который делает турбины. И было определено,

что это дополнительный компонент сотрудничества в энергетике и гидроэнергетике.

Товарооборот двух стран сегодня более 150 миллионов долларов. Словацкие бизнесмены отметили качество белорусских продуктов питания и готовы увеличить их импорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект гидроэлектростанции, который разработали в Витебске, заинтересовал Словацких бизнесменов

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