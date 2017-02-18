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Прямые линии с администрацией: обращений становится меньше

18.02.2017 - 14:50

Новости Беларуси. По всей стране 18 февраля состоялись прямые телефонные линии. Субботней возможностью решить житейские проблемы одним звонком воспользовались сотни человек. На связь вышли руководители администраций и исполкомов.

Специалисты отмечают: обращений становятся меньше, а проблемные вопросы чаще носят сезонный характер.

Сказывается и специфика того или иного региона.

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома:
Расположение между двумя крупными городами – Витебск, Полоцк – очень много дачных участков. Во время прямых линий люди из Полоцка, из Витебска могут сделать звонок к руководству райисполкома и решить вопросы по каким-то своим, в том числе земельным участкам, не приезжая в район.

Не остаются в стороне и проблемы местного населения.

В Шумилинский райисполком 18 февраля обратились 4 человека, двое с благодарностью.

Среди них – Людмила Ястребова. От всех пассажиров общественного транспорта, которые выезжают из агрогородка Светлосельский в сторону Полоцка, она сказала «спасибо» за решение важного для них вопроса.

Людмила Ястребова, житель Шумилино:
С просьбой об установке этого автопавильона мы обратились к местной власти. Сюда приезжают и доктора, которые работают в центральной районной больнице, и пациенты. Рядом находится детский сад Светлосельский и много учреждений, в который как сюда приезжают, так и уезжают.

Так что спасибо огромное.

Благодаря такому диалогу власти с жителями страны белорусы могут решить волнующие их вопросы, а чиновники – оперативно узнавать о проблемах на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые линии с администрацией: обращений становится меньше

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