Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе

Новости Беларуси. В Глубокском районе пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома.

Как сообщает УСК по Витебской области, 30 сентября днем мальчик находился во дворе вместе с родственниками, к которым приехал с отцом и дядей накануне.

Фото: СК

Мальчик пропал из виду. Спустя 10 минут отец нашел сына около настила в пруду, который не был ничем огражден.

Скорая помощь констатировала смерть мальчика.

Фото: СК

Проводится проверка и ряд экспертиз, будут опрошены свидетели. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется положительно.