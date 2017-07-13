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Радость, удивление, неожиданные встречи и сюрпризы: как жители и гости Витебска провели 12 июля на «Славянском базаре»

13.07.2017 - 15:05

Новости Беларуси. 12 июля прошел третий день международного фестиваля искусств «Славянский базар». Жители и гости Витебска провели этот день весело и насыщенно. Программа включала в себя мероприятия, как для детей, так и для взрослых.

Дети посмотрели знаменитую сказку «Бременские музыканты» в Белорусском театре «Лялька». Возле него самых маленьких ждал сюрприз: различные персонажи в костюмах ходили на ходулях и развлекали прохожих. 

Ценители искусства и истории посетили выставку –  «Наследие Евфросинии Полоцкой. Стенопись XII-XIX вв. Спасо-Преображенского храма», в Витебском областном краеведческом музее – презентацию группы художников из Эстонии «Международная лаборатория искусств». Также в среду прошел второй день XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017». Напомним, впервые победитель примет участие в торжественной церемонии открытия фестиваля.

Самыми впечатляющими событиями этого дня стали: сатирическое шоу «Однажды в России», на котором можно было увидеть известных КВНщиков – Ольгу Картункову, Азамата Мусагалиева, Екатерину Моргунову, Максима Киселева, а также гала-концерт «Я люблю Fesтиваль!», на котором прозвучали новые и уже полюбившиеся зрителям хиты Дмитрия Колдуна, Нюши, Саши Немо, Алексея Гросса, Алены Ланской, групп «Дрозды», «Радиоволна» и других исполнителей.


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Помимо выставок и концертов, жители и гости Витебска смогли заглянуть в город мастеров и приобрести эксклюзивный подарок себе и своим близким. На улицах многие встречали известных артистов и смогли сделать селфи на память. Гости города знакомились с достопримечательностями Витебска и пробовали национальные блюда Беларуси.

Мы заглянули на страницы социальных сетей и узнали, как проводили время 12 июля на масштабном празднике в Витебске.

Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 12 июля.

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Источник фото: vk.com/id1801747
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