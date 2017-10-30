Редкие фотографии царского Витебска, старинные банкноты, монеты, коллекции значков: открытый слет коллекционеров в Витебске

Новости Беларуси. Значки, монеты, открытки – привет из прошлого. В Витебске впервые организовали открытый слет коллекционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо «Двина» собрались более 50 увлеченных людей.

Среди участников гости из Смоленска и Волгограда. В спонтанных экспозициях редкие фотографии Витебска царских времен, старинные бумажные банкноты, монеты, основательные коллекции значков.

Вадим Кузьмин, коллекционер:

Я сам бывший военный и занимался олимпиадой, своих солдат посылал на олимпийские стройки, которые проходили в Москве. И вот настал 80-й год. На олимпиаду было очень тяжело попасть.

Многие люди, которые попадали на эту олимпиаду, билеты сохраняли.

Выставка стала событием одного дня, но организаторы обещают: встречи коллекционеров теперь будут проходить в Витебске регулярно.