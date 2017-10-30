новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Редкие фотографии царского Витебска, старинные банкноты, монеты, коллекции значков: открытый слет коллекционеров в Витебске

30.10.2017 - 09:56

Новости Беларуси. Значки, монеты, открытки – привет из прошлого. В Витебске впервые организовали открытый слет коллекционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо «Двина» собрались более 50 увлеченных людей.

Среди участников гости из Смоленска и Волгограда. В спонтанных экспозициях редкие фотографии Витебска царских времен, старинные бумажные банкноты, монеты, основательные коллекции значков.

Вадим Кузьмин, коллекционер:
Я сам бывший военный и занимался олимпиадой, своих солдат посылал на олимпийские стройки, которые проходили в Москве. И вот настал 80-й год. На олимпиаду было очень тяжело попасть.

Многие люди, которые попадали на эту олимпиаду, билеты сохраняли.

Выставка стала событием одного дня, но организаторы обещают: встречи коллекционеров теперь будут проходить в Витебске регулярно.

Редкие фотографии царского Витебска, старинные банкноты, монеты, коллекции значков: открытый слет коллекционеров в Витебске
Редкие фотографии царского Витебска, старинные банкноты, монеты, коллекции значков: открытый слет коллекционеров в Витебске
Фото. Редкие фотографии царского Витебска, старинные банкноты, монеты, коллекции значков: открытый слет коллекционеров в Витебске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Виктор Барченко
Минчанин Виктор Барченко отслеживает молнии по всему миру
Коллекционер Игорь Сурмачевский в программе «Большой завтрак»
Коллекционер Игорь Сурмачевский в программе «Большой завтрак»
Дмитрий Маслий
Коллекционеры ретро: наряды Монро, старый Минск Дмитрия Маслия и коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Самый древний экспонат – из XVI века: житель Лиды коллекционирует старинные кирпичи из разных стран
Самый древний экспонат – из XVI века: житель Лиды коллекционирует старинные кирпичи из разных стран
Валерий Манюк и ведущие СТВ
18 апреля – Всемирный день радиолюбителя
Житель Узды собрал уникальную коллекцию советских часов
Житель Узды собрал уникальную коллекцию советских часов
Уникальная коллекция ретро магнитофонов Дмитрия Егеря
Коллекция Игоря Сурмачевского
Молчаливые свидетели веков в частной коллекции: Игорь Сурмачевский собрал уникальные артефакты
Все новости по теме Коллекционирование
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru