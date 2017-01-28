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Ручей канализационных стоков на шести сотках семьи Савченко: почему без прямой линии вопрос решить не удалось?

28.01.2017 - 21:42

Новости Беларуси. Прямые линии снова прошли в администрациях всех уровней. Как показывает практика, такой телефонный диалог власти с населением помогает чиновникам свободно ориентироваться в любых проблемах и решать вопросы на местах.

Сегодня в этом убедились и жители Витебского района. Засор канализации поставил под угрозу их огороды.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Где-то вот в этом месте под землей засорилась канализация. По ней идут стоки с жилых домов, школы, детского садика, то есть со всего агрогородка. И теперь вся эта мутная жидкость вытекает здесь – на одном из огородов. Затем попадает в канал, который ведет в реку Витьба. 

Эдуард Савченко с опасением ждет весны. Это на его шести сотках течет ручей канализационных стоков. Неприятная жидкость уже пропитала почву и проблема может аукнуться во время посадки огорода.

А какие могут быть виды на урожай, если земля как болото.

Эдуард Савченко, житель Витебского района:
В прошлый раз, когда такое было, мы оставили картошку на огороде, потому что ее нельзя было есть. Она была с неприятным запахом, даже курицам нельзя было дать ее.

Светлана  Савченко,  житель  Витебского  района:
Вот раскапываю, вода стоит, что  столб накренился. Теперь этот виноград пропадет. Вон вонище стоит.

Семья Савченко тревожит местных коммунальщиков с ноября 2017 года – просит откачать воду, почистить канализацию.

Денис Савченко, житель  Витебского  района:
Обращались, в Витрайкомхоз звонили. Они сказали, что машина будет. Машину уже ждем три месяца.

Последний раз позвонили, они сказали, что у них нет топлива.

Потеряв веру в районное ЖКХ люди решили идти дальше. Следующая ступенька – райисполком.

Уже через час на месте закипела работа. Оказалось, есть и люди, и техника. Представители местной власти подъехали лично  – проконтролировать ликвидацию ЧП.

Пётр  Коренкович, первый  заместитель  председателя  Витебского  райисполкома:
Будут приняты меры и к мастеру участка, что касается этого вопроса. Был сделан звонок директору ЖКХ. И сразу машина готовиться, есть вы видите, есть у нас службы, которые могут эти работы выполнить.

Эффект работы прямых линий виден на местах. И таких примеров тысячи по стране.

Вот и в семье Савченко довольны: коммуникации  работают в штатном режиме, ручей остановлен. 

Но почему коммунальная служба без указания администрации не решила оперативно проблему, еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ручей канализационных стоков на шести сотках семьи Савченко: почему без прямой линии вопрос решить не удалось?

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