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С какими вопросами чаще всего обращаются в ЖКХ? Репортаж СТВ

21.10.2017 - 21:40

Новости Беларуси. Плюсы и минусы коммунальной службы, какой быть системе ЖКХ – вот уже несколько дней эта тема в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября во Дворце Независимости ответ на этот вопрос искали более 200 специалистов. Разговор с участием Президента состоялся серьезный и обстоятельный.

ЖКХ Беларуси: какие темы обсуждали 20 октября

Ну а мы сегодня отправились в колл-центр Витебска, где на конкретных примерах узнали, с какими вопросами к специалистам обращаются жители этого города.

Подробности в сюжете.

С какими вопросами чаще всего обращаются в ЖКХ? Репортаж СТВ

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