С какими вопросами чаще всего обращаются в ЖКХ? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Плюсы и минусы коммунальной службы, какой быть системе ЖКХ – вот уже несколько дней эта тема в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября во Дворце Независимости ответ на этот вопрос искали более 200 специалистов. Разговор с участием Президента состоялся серьезный и обстоятельный.

Ну а мы сегодня отправились в колл-центр Витебска, где на конкретных примерах узнали, с какими вопросами к специалистам обращаются жители этого города.