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«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения с мальчиками 14-15 лет»

28.08.2017 - 18:33

Новости Беларуси. В Витебской области задержан мужчина, подозреваемый в педофилии. Установлено, что 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его жертвами были мальчики 14-15 лет. С ними он знакомился в соцсетях под вымышленным именем. Встречи же с подростками подозреваемый устраивал в различных местах Витебска.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Так же сыщики установили, что мужчина разместил в сети интернет 16 видеофайлов, содержащих признаки порнографии. А так же с помощью мобильного телефона изготовил более 130 фотографий соответствующего содержания. Так же сыщики установили, что с начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения, а так же совершал действия сексуального характера в отношении мальчиков 14-15 лет.

Мужчина взят под стражу. Возбуждено два уголовных дела. Только по одной статье подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения с мальчиками 14-15 лет»

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