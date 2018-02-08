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С погибшей познакомились накануне в соцсетях. В Витебске двум мужчинам предъявлено обвинение в убийстве женщины с особой жестокостью

08.02.2018 - 14:08

Новости Беларуси. В Витебске двум местным жителем предъявлено обвинение в убийстве женщины с особой жестокостью.

По информации УСК по Витебской области, 22 января компания распивала алкогольные напитки. Вместе с ними была 43-летняя женщина, с которой познакомились накануне в соцсетях. В результате конфликта женщину избили, нанося удары руками и ногами. Из-за полученных травм она скончалась. 

Мужчины продолжили распивать алкоголь и в квартире, где произошла трагедия, и по другому адресу.
Тело погибшей обнаружила мать одного из обвиняемых ночью 24 января.

41-летний хозяин квартиры был неоднократно судим за разбой и кражи, а его 32-летний знакомый, который был судим более 5 раз, освободился из мест лишения свободы 20 ноября 2017 года. 

Обвиняемые были заключены под стражу. 

Подозреваемыми по уголовному делу являются еще двое местных жителей, чьи показания проверяются следователями. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следователями проведены первоначальные следственные действия, в том числе назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические, дактилоскопические экспертизы по изъятым с места происшествия вещественным доказательствам и одежде потерпевшей, обвиняемых и подозреваемых.

Уголовное дело принято к производству следственным управлением УСК по Витебской области. Расследование продолжается.

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