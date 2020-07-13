«Сделать фотографию неба Витебска». Несколько способов, как поучаствовать в фэсте «На семи ветрах» на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Все ближе фанфары «Славянского базара в Витебске». Торжественное открытие международного форума состоится в этот четверг, 16 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29-й фестиваль пройдет на семи площадках.
Центральными станут Летний амфитеатр и сцена, смонтированная у концертного зала «Витебск». Там пройдут взрослый и детский песенные конкурсы. А вот главные улицы города и парк Мазурино займут участники фэста уличного искусства «На семи ветрах».
«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?
Фаер-шоу, перфомансы, живые статуи, театральные постановки – задействуют в программе даже небо Витебска. Эта локация, где когда-то со своей Беллой летал Марк Шагал, станет седьмой фестивальной площадкой.
Влада Цвики, куратор фэста уличного искусства «На семи ветрах»:
Любой житель Витебска, человек, который здесь находится во время фестиваля, может сделать фотографию неба Витебска с какой-то архитектурной привязкой, чтобы это было видно, что это Витебск. И там уже полет фантазии. Можно написать «Я люблю тебя, Маша» и отправить с хэштегом «небоВитебска». Можно вклеить туда фотографию в полете любимого человека. Можно рисовать. Кто-то пишет стихи. Может, нам пришлют что-то музыкальное. Мы будем рады.
Кстати, на время фестиваля Пушкинский мост будет переименован в «мост перфомансов». Самые зрелищные шоу здесь обещают в ночное время. Все активности бесплатны! Кстати, на участие в фэсте уличного искусства организаторы получили около 70 заявок.
«Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском». Что споют представители Беларуси на «Славянском базаре»
Без малого 29 лет «Славянский базар в Витебске» считается визитной карточкой Беларуси. В этом году музыкальный форум пройдет с 16 по 20 июля. Он уже претендует на звание одного из самых масштабных open air Европы.
На Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни нашу страну представит Роман Волознев. В свои 23 года парень успел победить сразу в нескольких музыкальных конкурсах. В 2010 получил Гранд-премию Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, затем стал лауреатом второй степени в «Детской Новой волне». А уже в августе 2018 года дебютировал в белорусской ротации с альбомом «Мгновение».
Роман Волознев, участник XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске»:
Одним из самых важных – это был отбор в Лиде, там я исполнял в прямом эфире и свои песни, собственно буду исполнять тот же репертуар. Первая песня – это песня «Свяча» на белорусском языке моего авторства, моей музыки на стихи Максима Богдановича. Вторая песня – это мировой хит «Autumn Leaves», эту песню исполнял Sting и огромное количество поп-артистов. Во второй песне я буду и петь, и играть на клавишах соло с разными элементами.
Гости фестиваля услышат и 13-летнюю Ангелину Ломако из Минска. Она станет голосом Беларуси на детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020». Также, как и Роман, юная исполнительница прошла отборочный тур в Лиде. Сердца жюри покоряла песней на фарерском языке. К слову, это была третья попытка прорваться на большую сцену.
Ангелина Ломако, участница детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
Мы хотели удивить, и мы хотели выбрать такую песню, которая не исполнялась на «Славянском базаре». Буду выступать с песней «Зарождение» на фарерском языке и «Вольная» на белорусском языке.
Готовиться к отборочному туру маленькая звезда начинала еще в сентябре. Целью номер один было удивить жюри и зрителей. Ангелина признается, помогали и преподаватели, и родители. А изюминкой песни стала аранжировка, написанная специально Дмитрием Парфеновым. Она то и стала ключом к победе.
Елена Ломако:
Мы целенаправленно выбирали репертуар, т. е. тот репертуар, который действительно прозвучит на «Славянском базаре». Неоднократно до этого мы были на самом детском конкурсе, Ангелина также выступала на открытии «Славянского базара» с Варварой. Мы понимали, какие песни могут выиграть. Мы все это время готовились и сейчас мы готовы на 100%, у нас отточены все нюансы, которые были на национальном отборе, т. е. мы учли пожелания членов жюри, министерства культуры. Нам номера оставили те же, которые у нас были, но немножко сделали их более яркими, еще более отработанными.
Со слов организаторов «Славянского базара в Витебске», в этом году площадкой для конкурса станет весь город. В программе выступления на улицах и больших открытых сценах. Среди новых локаций – загородный парк «Мазурино», в котором отгремит фестиваль автозвука. Главной же сценой по-прежнему останется летний амфитеатр.