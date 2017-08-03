новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Семейная пара 5 дней блуждала по лесу: мужчина умер, женщину удалось спасти

03.08.2017 - 18:25

Новости Беларуси. Все произошло в Городокском районе. Вечером 28 июля муж и жена отправились в лес за грибами. Несмотря на позднее время, они рассчитывали, что быстро заполнят корзинки, потому что хорошо разбирались в местности.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «они попали в плен к лесу. Усугублялась ситуация и тем, что уходя из дома, супруги не взяли с собой даже мобильный телефон, да и никого из соседей не предупредили. В итоге тревогу забили родственники, когда мужчина и женщина провели в лесу более 2 суток».

Пожилых людей искали милиционеры, спасатели, жители соседних деревень – безрезультатно. Шли четвертые сутки. Утром в четверг женщину нашел один из местных жителей. Обессиленная, она уже почти выбралась из леса на дорогу. Женщина рассказала, что накануне в лесу скончался ее супруг. Место, где находится тело, она показать не смогла.

Медики оказывают женщине помощь, поиски тела мужчины продолжаются.

Уйти и... вернуться. В лесах Беларуси ежегодно пропадают сотни человек. Что делать, если вы заблудились в лесу – советы спасателей здесь.

Кадр из видео программы «Утро. Студия хорошего настроения»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Польше женщина, собирая грибы, случайно убила себя
В Минской области бабушку, отправившуюся в лес за грибами, не могли разыскать двое суток
Без лекарств и мобильного телефона пошла за грибами: в Минской области двое суток искали 84-летнюю бабушку
«Благодаря действиям спасателей туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга»
«Благодаря действиям спасателей туристов нашли в тот же день на южном склоне хребта Аибга»
Вид с хребта Аибга на северный склон
В горах Сочи разыскали двух заблудившихся сноубордистов из Минска
70-летнего грибника, заблудившегося в лесу, нашли спустя 6 дней
«Меня ищут, значит надо держаться до последнего»: 70-летнего грибника, заблудившегося в лесу, нашли спустя 6 дней
Видеокамеры установили в лесах Березинского района
Пропавший без вести испанский врач 20 лет прожил в лесу
Испанского врача, который пропал без вести 20 лет назад, обнаружили живым и невредимым в лесу Тосканы
В Россонском районе пенсионерка заблудилась и умерла в лесу
Все новости по теме Происшествия в лесу
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru