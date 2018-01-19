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Семья из Могилева ехала снимать порчу и попала в аварию. Пострадали семь человек

19.01.2018 - 10:46

Новости Беларуси. В Оршанском районе произошло ДТП, в которое попала семья из Могилева.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 18 января. За рулем микроавтобуса Volkswagen находился 56-летний могилевчанин, который не справился с управлением при обгоне. Автомобиль занесло, он выехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi.

В салоне микроавтобуса находились пять человек, а в Mitsubishi – четыре. Семь человек были травмированы. У пострадавших в основном переломы.

Водитель Volkswagen не пострадал. За минувший год мужчину не раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. В Витебск мужчина ехал со своей семьей снимать порчу. С ними в автомобиле также находились два случайных попутчика.

Ранее в Минске за снятие порчи женщина отдала цыганке деньги и драгоценности на крупную сумму – здесь подробнее.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

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