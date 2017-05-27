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Сергей Вязович о чемпионате по ралли-рейдам «Беларусь-2017»: Показать белорусскому зрителю нашу технику

27.05.2017 - 21:06

Новости Беларуси. Большие гонки по бездорожью: под Полоцком проходит первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования пройдут 27 и 28 мая.

Протяженность маршрута по отечественным песчаным дюнам, лесным тропам и броду – около 100 километров. В гонке принимает участие почти 20 экипажей на внедорожниках и грузовых автомобилях.

24-летний Алексей Вишневский уже попал в историю гонок не только Беларуси, но и мира.

На «Дакаре» его назвали самым молодым пилотом грузового авто за всю историю международных соревнований. Дебют принес молодому человеку 21 место. Каким он станет в Чемпионате Беларуси – станет известно только завтра.

Алексей Вишневский, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Здесь кругом лес и узкая полоса, ты едешь как в туннеле. А везде, допустим, в России, там степи кругом, леса мало. Если сравнивать с Аргентиной, скоростные дороги, широкие. В Боливии начинаются серпантины.

Отечественные грузовики в июле примут участие в престижном международном первенстве «Шелковый путь».

Представлять страну будет и небезызвестный Сергей Вязович, попавший в 2017 в ТОП-10 дакаровцев.

Сергей Вязович, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Показать белорусскому болельщику, белорусскому зрителю нашу технику, которую они видят только по телевизору, когда мы выступаем в Южной Америке, России, Казахстане, Китае. Поэтому здесь они могут воочию увидеть, насколько у нас мощные, быстрые, красивые автомобили.

В том числе для того, чтобы доставить удовольствие зрителям. Гордость за ту технику, которая выпускается внутри страны.

На авто поменьше – внедорожниках – соревнуются 14 экипажей. В том числе девушки. Ольга и Светлана – подруги детства и напарницы по увлечению. Они не раз пускали пыль в глаза мужчинам-соперникам.

Ольга Данилейко, участница Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Если мы в Чемпионате Республики Беларусь среди всех мужских экипажей заняли второе место, то, я думаю, это как-то доказывает, что мы не обезьянки за рулем.

Поэтому, я думаю, некоторым мужчинам мы даже можем большую фору дать.

Ольга Рощенкова, организатор Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Сущность гонки в том, чтобы максимально быстро проехать определенный участок трассы по бездорожью. Особенность этой трассы в том, что она очень протяженная для наших условий, больше 100 километров.

Особенность ралли-рейда – тайна маршрута. О том, какой будет трасса, участники узнают непосредственно перед соревнованиями.

Здесь важно мастерство штурмана, читающего карту. А от слаженности работы всего экипажа (а их тут почти два десятка) зависит, чьи имена назовут на награждении уже 28 мая.

Сергей Вязович о чемпионате по ралли-рейдам «Беларусь-2017»: Показать белорусскому зрителю нашу технику

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