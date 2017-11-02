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Шестилетняя девочка утонула в пруду во дворе дома в Полоцком районе

02.11.2017 - 14:18

Новости Беларуси. Днем 1 ноября в Полоцком районе утонула 6-летняя девочка.

По информации СК, ребенок утонул в пруду дома бабушки и дедушки, у которых гостила девочка. Пруд не был огорожен и проход к нему был свободный.

Дедушка девочки достал внучку из воды и вызвал медиков. Бригада скорой констатировала смерть ребёнка.

Фото: СК

Проводится проверка по факту смерти девочки. Опрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства трагедии.

Семья, в которой воспитывали девочку, по предварительным данным характеризуется положительно.

В середине сентября полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе – здесь подробнее.

Фото: СК

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