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СК: 15-летняя школьница выпала с балкона одиннадцатого этажа в Орше

09.08.2017 - 11:51

Новости Беларуси. Вечером 6 августа с балкона многоэтажного дома в Орше выпала 15-летняя школьница.

По информации официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, падение произошло с одиннадцатого этажа. Происшествие случилось в соседнем подъезде от места проживания подростка. Сообщается, что девушка находилась в гостях.

Фото: УГКСЭ по Витебской области

Школьница была в квартире не одна – в другой комнате была компания. Девушка отлучилась на балкон и долгое время не появлялась. Хозяева дома забеспокоились, а позже обнаружили ее на земле у дома.

Девушку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации. Семью подростка и саму пострадавшую описывают положительно в школе и по месту жительства.  

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Выясняются причины и обстоятельства инцидента – производится допрос свидетелей, осмотр места трагедии и ряд экспертиз.

На минувших выходных в Орше произошло еще одно громкое происшествие – школьник застрелил младшего брата по неосторожности (смотреть здесь).

Школьница выпала из окна в Орше

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