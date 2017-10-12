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СК: пара из Полоцка обманом завладела двумя породистыми щенками

12.10.2017 - 11:49

Новости Беларуси. Семья из Полоцка мошенническим путем завладела двумя породистыми щенками – померанским шпицем и йоркширским терьером.

По информации УСК по Витебской области, к жительнице Докшицкого района, которая продавала щенков породистых собак через объявления в социальных сетях, в начале июня обратился 25-летний житель Полоцка.

Мужчина хотел приобрести щенка якобы в качестве подарка для супруги. С заводчицей полочанин договорился о том, что 450 рублей за покупку йоркширского терьера он отдаст через месяц. После того, как мужчина забрал собаку, он прекратил интернет-общение с заводчицей.

Фото с сайта СК

Позже семейная пара мошенническим путем приобрела померанского шпица. Жена мужчины переписывалась с заводчицей с другой страницы в соцсетях, договорилась о покупке животного за 680 рублей. В июле женщина забрала собаку. На связь с потерпевшей пара не выходила и деньги не отдавала.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц». Оба породистых щенка изъяты у подозреваемых.

Проводится расследование.

В начале 2016 года в Минске предпринимателя обвиняли в мошенничестве: щенки овчарки выросли не «голубых кровей» – здесь подробнее.

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