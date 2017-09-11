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СК проводит проверку по факту смерти 10-летней девочки в Полоцке: ребенок умер в реанимации

11.09.2017 - 17:47

Новости Беларуси. Десятилетняя девочка умерла в реанимации Полоцкой центральной городской больницы.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Светлану Сахарову – официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области, девочка скончалась 2 августа.

СК начал проверку по факту смерти ребенка.

Будет проведен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. По ее итогам озвучат причину смерти девочки. Опрашиваются свидетели и медицинские работники, изучается документация.

Проверку проводят по заявлению родителей ребенка.

Фото носит иллюстративный характер

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