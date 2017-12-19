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СК: в Витебске задержали подозреваемого в убийстве кассира на АЗС в Смоленской области

19.12.2017 - 17:19

Новости Беларуси. В результате тесного взаимодействия правоохранителей Беларуси и России на минувшей неделе были задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений на территории России.

Как сообщила официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова в эфире «Альфа Радио», 13 декабря от сотрудников МВД РФ поступила информация о розыске автомобиля Nissan, водитель которого подозревается в убийстве кассира на автозаправке в Смоленской области и похищении 260 тысяч российских рублей.

Транспортное средство пересекло границу в Лиозненском районе. На его розыск были ориентированы все наряды, которые несли службу в системе единой дислокации. Правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый может находиться в одной из гостиниц Витебска, где 31-летнего мужчину и задержали. Ранее он был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Деньги, похищенные на автозаправке, у задержанного были с собой.

Второй случай произошел 12 декабря при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Новая Гута» Гомельской области и въезда на территорию Украины. Был задержан 37-летний лидер организованной преступной группы.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Члены банды подозреваются в совершении разбойных нападений на частные домовладения предпринимателей на территории Москвы и Московской области. Последнее из преступлений было совершено 7 декабря. В ходе нападений преступники применяли насилие и холодное оружие, забирая из домов деньги и ювелирные украшения.

Участники организованной группы были задержаны в городе Одинцово вскоре после задержания их лидера. Оба гражданина были высланы с территории Беларуси и переданы российским правоохранителям.

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