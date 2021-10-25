СК возбудил уголовное дело из-за пожара на льнозаводе в Лиозно
Новости Беларуси. Трагедия случилась в Лиозно. 25 октября там вспыхнул крупный пожар на местном льнозаводе. В настоящее время очаг возгорания локализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь охватил площадь в 3 000 квадратных метров. На тушение были стянуты десятки единиц спецтехники и почти полсотни спасателей.
На пожаре скоропостижно скончался заместитель начальника областного управления МЧС, который следил за ликвидацией возгорания. Обстоятельства его смерти выясняются.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, допрашивают очевидцев, изымают необходимую документацию. Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере.
На пожаре в Лиозно погиб замначальника областного управления МЧС. Последние новости с места трагедии. Читайте здесь.
«В период холодов увеличивается количество пожаров». В Беларуси проводят акцию «За безопасность – вместе»
Новости Беларуси. Сегодня основные причины пожаров в столице – это неосторожное обращение с огнем, оставленная без присмотра плит и нарушение правил пользования электрооборудованием. Все усилия работников МЧС и других государственных организаций направлены на то, чтобы предотвратить трагедию. Так, 18 октября в республике стартовала акция «За безопасность – вместе». По всей стране пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В осенне-зимний период, особенно в период холодов, увеличивается количество пожаров и происшествий, в том числе и с гибелью людей. Все республиканские органы и госуправление принимают участие в этой акции. Мы говорим о безопасности в целом, это не только просто пожарная безопасность, но и другие вопросы и актуальные моменты.
Особое внимание противопожарной защите домовладений и квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и других групп повышенного социального риска.
Ольга Мельченко:
Речь идет не только про людей, но и про объекты, которые могут привлекать людей, которые ведут асоциальный образ жизни или могут быть опасными. Конечно, работники МЧС призывают людей обращать внимание на пожарное состояние у себя в квартирах. Стоит отметить, что заброшенные домовладения или просто заброшенные объекты являются потенциально опасным местом не только для детей, потому что чаще всего эти объекты их привлекают, но и для людей, которые ведут асоциальный образ жизни, потому что нередко, как показывает статистика, происшествия с участием таких людей происходят именно в подобного рода помещениях. В том числе на чердаках и в подвалах жилых домов. Нередко такие ситуации заканчиваются трагично.
К акции присоединились Министерства – внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, информации, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Снова и снова спасатели напоминают: не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи, не курите в постели и не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами.
Александра Пинчук, инспектор пропаганды Первомайского РОЧС:
Сейчас мы проводим совместный рейд с сотрудниками Первомайского РУВД, посетили неэксплуатируемое строение поликлиники, проверяем, чтобы не было посторонних людей на территории, чтобы была огорожена сама территория, конечно, наличие сторожевой охраны. Данная акция проводится и на таких объектах, потому что очень часто фиксируются случаи, когда дети приходят поиграть, им все время это интересно. Также с наступлением холодной поры года люди без определенного места жительства ищут такие места, чтобы погреться, разводят костры. Это приводит к возгоранию в зданиях.
Во время акции любой желающий может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилья.