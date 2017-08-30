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Скандал в аптеке Витебска: покупательницу будут судить

30.08.2017 - 18:36

Новости Беларуси. В Витебске будут судить 35-летнюю женщину, которая скандалила в аптеке.

Как сообщает пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко, 30 августа в суд поступили дела в отношении жительницы Витебска. Суд рассмотрит правонарушение по нескольким статьям: оскорбление и мелкое хулиганство.

Слушание состоится утром в пятницу – 1 сентября.

Напомним, в середине августа в интернете появилось видео с камеры наблюдения одной из аптек Витебска. Провизор попросил женщину не находиться в аптеке с собакой, потому что вход с животными в помещение запрещен.

Женщина в ответ на его слова устроила скандал – здесь подробнее.

Работник аптеки, с которым ругалась посетительница, отметил, что вход в помещение с домашними животными действительно запрещен.

Провизор (в интервью kp.by):
Аптека – место, где присутствие животного может нести реальную опасность. И не только потому, что собака может кого-то напугать, укусить. Ведь в аптеку приходят люди, у которых проблемы со здоровьем. Если собака будет находиться в помещении, у аллергика, например, может случиться внезапное обострение, вплоть до приступа удушья!

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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