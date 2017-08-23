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Скандал в аптеке Витебска: провизор сделал замечание посетительнице с собакой

23.08.2017 - 13:09

Новости Беларуси. В одной из аптек Витебска произошел скандал. Провизор сделал замечание посетительнице, которая пришла в аптеку с собакой.

На 12-минутном видео с камеры видеонаблюдения видно, что женщина зашла в помещение с домашним животным. Сотрудник аптеки отметил, что товар покупателям с животными не будет отпущен. По его словам, в аптеку и магазин с животными нельзя входить.

Покупательница сразу же потребовала жалобную книгу, которая была моментально предоставлена.

Мужчина спокойным тоном представился и назвал свою должность – он оказался заведующим аптекой.

Женщина попросила провизора разговаривать спокойнее. Женщина начала перечислять, что бы она хотела приобрести. Однако провизор сказал, что ее не будут обслуживать, пока в помещении находится собака.

В ответ на это, посетительница назвала «животным» мужчину и отметила, что ей не нравится борода и сережка работника аптеки.

После пререкания собака была выведена наружу. После этого женщина перешла с сотрудником на «ты», хотя он попросил обращаться к нему на «вы». Посетительница усомнилась в компетентности провизора и его коллеги, а также в подлинности книги жалоб.

Жительницу Витебска в аптеке обслужили, она ушла, купив нужные лекарства от ожогов. Запись в книге жалоб посетительница зачеркнула.

Ролик разделил пользователей соцсетей на два лагеря – одни поддерживают позицию провизора, отмечая, что в аптеку, также как и в магазин, поликлинику, заходить с животными не стоит. Вторые встали на сторону женщины, которая, по их словам, зашла ненадолго и с небольшой собакой.

Каждый пятый белорус хотя бы раз в жизни оставлял запись в книге жалоб и предложений. По словам каждого шестого белоруса, это никак не помогло им решить существующие проблемы.

Есть ли смысл писать жалобу в книгу замечаний и предложений? (смотрите здесь)

Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by

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