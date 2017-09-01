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Скандал в аптеке Витебска: женщина заплатит штраф в размере 16 базовых величин

01.09.2017 - 17:47

Новости  Беларуси. 1 сентября суд Превомайского района Витебска рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении жительницы Витебска, скандалившей в одной из городских аптек.

По информации пресс-секретаря Витебского областного суда Натальи Платоненко, постановлением судьи 35-летняя женщина оштрафована на 16 базовых величин по статье мелкое хулиганство.

По статье оскорбление дело прекращено из-за примирения сторон. Свою вину жительница Витебска признала.

Напомним, в августе в сеть попала запись с камеры наблюдения в аптеке. В ролике женщина скандалит в аптеке из-за просьбы провизора вывести из помещения животное, которому не разрешен вход в аптеку. Из-за нахождения собаки в здании провизор отказывался обслуживать жительницу Витебска.

Ролик разделил пользователей соцсетей на два лагеря – здесь подробнее.

Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by

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Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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