Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі»
Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября проходят «Дажынкi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль-ярмарку тружеников села принимает Браслав. Участникам и гостям праздника приветствие направил наш Президент.
Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»
Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка». Им вручили ценные подарки: это и тракторы, и автомобили. Участники и гости праздника сегодня смогли посетить сельские подворья, поучаствовать в спортивных соревнованиях. Одним из самых ярких событий стала водная феерия на озере Дривяты.
Все подробности – у корреспондента Анастасии Аласании.
Водная феерия и брызги, словно шампанского, озерной воды. Праздник чувствуется еще на берегу, хоть впереди долгое двухдневное плаванье под названием «Дажынкі». Так, край голубых озер по-особенному встречает хлеборобов северного региона страны.
Анастасия Аласания, корреспондент:
Механизаторы, водители, агрономы – лучшие представители аграрного комплекса Витебской области. С шествия, по сути, стартует официальная часть праздника. Впереди – дипломы, ценные подарки, поздравления. А пока – первые минуты славы.
Впервые в жизни среди умудренных опытом коллег – Марина Грушецкая. Девушка продолжает трудовую семейную династию. Но уже перещеголяла и брата, и отца. С «Дажынак» молодой специалист-механизатор привезет персональный трактор.
Марина Грушецкая, механик-тракторист ОАО «Комсомольская правда»:
Работать на тракторе – это редкость для девочек. Надо, как пацаны. Разбирать-собирать умею.
Я думаю, этот замечательный подарок – трактор – пригодится на усадебном участке.
По всему Браславу сегодня песни льются бурным потоком. А эмоции выходят из берегов. Такой праздник случается лишь раз в год. Но чтобы стать его частью, приходится много трудится.
Александр Карелин, старший комбайнер ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Механизатор уходит рано утром и приходит очень поздно вечером, когда уже все спят. И такие дни должны быть, конечно, для разгрузки – пообщаться с коллегами, поделиться опытом.
Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:
Очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.
Без малого миллион тонн зерна. Столько весит в 2019 году каравай Придвинья. На треть тяжелее прошлогоднего. Да и урожайность куда выше – второй показатель по стране. Но расти все равно есть куда. За идеал регион берет 1976 год. Тогда Витебская область намолотила почти 1,5 миллиона.
«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды
В вихре праздничных событий Браслав намерен кружиться до поздней ночи и даже завтра, 29 сентября. Долго о празднике аграриям будут напоминать подаренные комбайны, тракторы, агрегаты и даже электровелосипеды. Браславчанам же останется богатое наследство – более 100 объектов, которые обновили к «Дажынкам».
«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды
Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября справляют «Дажынкi». Браслав принимает фестиваль-ярмарку тружеников села. Участникам и гостям праздника приветствие направил Президент.
Здесь собрались те, кто вложил вклад в каравай страны. Браслав принимает праздник тружеников села «Дажынкi-2019»
Все те, кто стал героем жатвы, были участниками шествия хлеборобов. Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка».
Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И жители Браслава, и все участники фестиваля-ярмарки находятся в прекрасном настроении. А раз есть настроение, значит есть и успехи. Все-таки область в этом году намолотила практически 1 миллион тонн зерна – это очень хороший показатель для Витебской области, выполнил государственный заказ. Идет нормально уборка картофеля, урожай довольно высокий. За этим, конечно, большой труд стоит: аграриев и не только – нашей промышленности, науки.
К «Дажынкам» в Браславе обновили более 100 объектов – обустроили набережную, провели ремонт дворов, улиц и дорог. В городе появились оригинальные скамейки и фонари. Похорошел Браслав благодаря предприятиям, бизнесменам и местным жителям в рамках акции «Подарок любимому городу».