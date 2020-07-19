«Славянский базар – 2020». Самые яркие моменты четырёх фестивальных дней
Новости Беларуси. Вечером 29-й «Славянский базар» уже станет историей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но прежде вспомним, как это было.
Наш фестивальный корреспондент Кристина Федорович о совершенно особой июльской атмосфере, которая вдохновляет.
Кристина Федорович, корреспондент:
Музыка, как в той песне, нас связала. При этом связала не только Витебск, под крышей Летнего амфитеатра прозвучали голоса из 23 стран. «Славянский базар – 2020» – единственный в своём роде фестиваль, который не закрыл свои двери и, скажем откровенно, по-домашнему принял всех.
Принял всех, а некоторых и с постоянной пропиской. Именная звезда поп-короля российской эстрады появилась на Аллее звезд. Да, речь о Филиппе Киркорове.
Вот так он собирал вещи в Беларусь, после долгой разлуки со сценой. Наверняка хотелось взять с собой всю гардеробную.
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На открытии певец намекнул нашему Президенту, что не против стать народным артистом и Беларуси.
Так, уже с первых музыкальных нот открытие традиционно прошло душевно и по-настоящему в семейной атмосфере. Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной.
Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие. Это подчеркивает и наш Президент.
«Славянский базар» стал сердцем культурного и духовного единства, которое должно биться во имя главной идеи: «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
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Артисты все как один говорят спасибо за возможность приехать, да и благодарный зритель в долгу не остался. Что ни концерт, то аншлаг в амфитеатре.
Анна Семенович, артистка (Россия):
Это большое счастье после перерыва, после самоизоляции выйти в люди, выехать вообще, со своими коллегами. Особенно на такой потрясающий фестиваль, крупный, красивый, где все твои друзья. Мы, артисты, безумно соскучились по сцене, по зрителям.
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Программу в 2020 году по понятным причинам пришлось сократить, но оттого ничуть хуже не стало, наоборот, куда насыщеннее. Улицы Витебска словно точка переплетения семи ветров: музыки, театра, перфоманса, хореографии, фаер-шоу, поэзии и изобразительного искусства.
Открытие «Славянского базара – 2020». Какая атмосфера царит в фестивальном Витебске и о чём говорят его гости
Фестивальные дни пронизаны и колоритом. Мероприятия под эгидой Союзного государства, Дня Украины и сегодня – Дня Беларуси. Концерт с символичным названием «Беларусь вітае сяброў».
«Славянский базар» – это не только праздник, но и прежде всего возможность проявить себя как детям, так и взрослым. Юные артисты представляют 17 стран, а на конкурсе исполнителей эстрадной песни – 14. Кстати, впервые участвует Турция.
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Награды найдут своих героев на закрытии фестиваля. И особенность этого года – приходить с цветами нельзя, меры предосторожности. Зато есть альтернатива – акция «Букет добра». Можно перевести средства в помощь Сеннинскому детскому дому. Да и в цветах ли счастье?
Прямое доказательство для любого артиста – неподдельные эмоции зрителей. Хотя тут всё понятно без слов: Летний амфитеатр все четыре дня танцевал до упаду и до утра.
Звезды и звездочки зажглись, конечно, васильковые, как и свойственно цвету настроения «Славянки». И то самое настроение уж точно сохранится до следующего юбилейного «Славянского базара», который вновь пронзит особенной атмосферой не только город на Двине, но и, кажется, весь мир.
«Мы поём со всем залом». Что происходит на «Славянском базаре – 2020» в заключительный день фестиваля
Новости Беларуси. «Славянский базар – 2020» близок к финалу. Вечером 19 июля в витебском амфитеатре состоится церемония закрытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И этот музыкальный марафон, безусловно, войдет в историю как фестиваль особенный. Фестиваль, который ждали, как никакой другой.
Корреспондент Кристина Федорович с подробностями.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Мы находимся в Летнем амфитеатре, в месте притяжения, которое вот уже четвертый день не спит. Мы, что называется, испытали это на себе. Это место, которое, не побоюсь так сказать, стирает границы. Этот фестиваль единственный в своем роде, который не закрыл свои двери, объединил всех под нашей белорусской крышей.
Кстати, 18 июля фестивальный день был посвящен Дню Украины. Владимир Зеленский направил свои слова приветствия и отметил, что в искусстве нет границ, его основная цель – вдохновлять и наполнять счастьем. Об этом говорил и наш Президент на открытии в четверг, 16 июля.
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Этот фестивальный день проходит под эгидой Дня Беларуси. Концерт с очень символичным названием «Беларусь вітае сяброў». Под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь на сцене выступали все самые известные артисты нашей страны и участники конкурса «Витебск – 2020».
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Очень символичное название – «Разам быць». Мы поем со всем залом, будет оркестр подключаться. Мы написали всем слова этой песни, поэтому в конце будет небольшой экспромт. Оркестр также будет петь с «Песнярами», поэтому это будет очень необычно и, я надеюсь, запоминающееся.
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Подробнее о том, что происходило в Витебске в заключительный день «Славянского базара», смотрите в видеоматериале.