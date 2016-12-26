новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Суд над женщиной, которая обвиняется в попытке отравить своего супруга, пройдет 26 декабря в Витебске

26.12.2016 - 08:01

Новости Беларуси. В Витебске сегодня начнется суд над женщиной, которая обвиняется в попытке отравить своего супруга. Чтобы завладеть трехкомнатной квартирой мужчины, она пыталась его физически устранить.

Применить опасные психотропы со злым умыслом не удалось. Сотрудники органов внутренних дел задержали «клафелинщицу», а потерпевшему своевременно была оказана помощь.

Задержанная частично признала свою вину, но отказалась от дачи показаний после предъявления обвинения. Судить ее будут сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот психотропных веществ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд над женщиной, которая обвиняется в попытке отравить своего супруга, пройдет 26 декабря в Витебске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Тройное убийство в деревне Солы Сморгонского района. Фото носит иллюстративный характер
За тройное убийство 33-летний сельчанин получил пожизненный срок
Турция и Россия будут расследовать убийство Андрея Карлова в Анкаре
Турция и Россия будут расследовать убийство Андрея Карлова в Анкаре
Андрей Карлов. AP Photo/ Burhan Ozbilici
Очевидец убийства посла РФ: Я подумал, что это какой-то трюк для привлечения внимания
Беларусь решительно осуждает убийство посла России в Анкаре
Беларусь решительно осуждает убийство посла России в Анкаре
Фото носит иллюстративный характер
Тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружено в общежитии в Молодечно
Убийство российского посла на выставке в Турции: момент нападения попал на видео
Убийство российского посла на выставке в Турции: момент нападения попал на видео
Смертельная драка у ночного клуба в Витебске попала на видео
Драка возле ночного клуба в Витебске закончилась гибелью 32-летнего мужчины
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru