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Женщину, потерявшую ребёнка при домашних родах, суд признал невиновной

25.01.2018 - 11:17

Новости Беларуси. 25 января огласили приговор по громкому делу о домашних родах, которые закончились смертью ребенка. Суд признал Ольгу Степанову невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдал за отсутствием состава преступления. Об этом из зала суда сообщает корреспондент СТВ Анастасия Бут.

Напомним, трагедия произошла 17 февраля прошлого года (подробности). 

«Дело было очень долгим, очень сложным, очень много усилий было приложено». Подробности истории, за которой следила вся страна, здесь.

Женщину, потерявшую ребенка при домашних родах, суд признал невиновной

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