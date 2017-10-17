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Суд Витебска обязал 45-летнего мужчину платить алименты собственной матери

17.10.2017 - 11:47

Новости Беларуси. Суд в Витебске удовлетворил исковые требования о взыскании алиментов с 45-летнего сына на содержание матери.

По информации Генеральной прокуратуры, 68-летняя жительница Витебска обратилась с просьбой о помощи и принятии мер к своему сыну, который проживает с ней в одной квартире. Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, не оказывал помощи в погашении бытовых расходов и оплате коммунальных услуг. По сообщению женщины, сумма этих расходов превышает размер ее пенсии.

Прокурор Витебска направил в суд исковое заявление о взыскании с 45-летнего мужчины алиментов.

Решением суда, которое вступило в законную силу, было постановлено, что сын женщины будет платить алименты на ее содержание в размере 2 базовых величин.

Несколько лет назад в программе «Добро пожаловаться» выясняли, к кому обращаться, если бывший муж не платит алименты? (смотрите здесь)

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