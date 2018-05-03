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Связь поколений: бизнесмен из Орши организовал дело в здании школы, где учились его родители

03.05.2018 - 22:51

Новости Беларуси. Семейный бизнес на малой родине. Житель Орши основал предприятие в здании бывшей школы, где учились его родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Причем в соседнем Дубровенском районе. Там, где и сам ребенком проводил все каникулы. Работает предприятие на десятке станков еще советского производства. Но в умелых руках техника сбоев не дает. На днях купили еще порядка десяти единиц, а это «потянет» за собой и расширение штата.

Светлана Кулешкова, мама бизнесмена:
Вот это наш школьный коридор. Здесь мы обычно проводили линейки. Я была председателем дружины. Тут стояла примерно. Муж там, 10 классы стояли подсмеивались.

Судьба супругов после учебы забросила в Минск, где прожили лет 15. Там же родились двое детей. Но сердца рвались на малую родину. Переехали сначала в Оршу, соседний от Дубровно район. А когда сын Андрей решил организовать собственное производство в здании бывшей школы родителей, вернулись в деревню без раздумий.

Андрей Кулешков, бизнесмен:
Не открывали бы здесь предприятие, если бы с детства здесь каникулы не проводил и не знал местных жителей. Это ключевой фактор был.

Сам Андрей на работу ездит из Орши. Вместе с ним еще несколько сотрудников. Есть и местные жители. Всего здесь предприниматель создал 12 рабочих мест.

Александр Насовец, вязальщик частного предприятия:
Молодежь-то есть, будут работать. Условия хорошие, не хуже, чем на госпредприятии.

Занимается предприятие производством тканей исключительно из отечественного сырья. Текстиль из Дубровно предприятия-партнеры используют в пошиве туристических палаток, пчеловодстве и даже как подкладку в чехлах для автомобилей.

Андрей Кулешков:
90 % идет на экспорт. В частности, в Российскую Федерацию. Мы географически расположены так. Мы как раз заняли ту нишу, которая, допустим, крупным предприятиям не очень интересна.

В перспективе создать цех по пошиву текстильных изделий. За это направление будет отвечать дочка – она учится в университете на дизайнера. Для сына – будущего инженера-механика – отец тоже найдет дело.

Анастасия Бут, СТВ:
Рядом со зданием, где размещается основное производство, выкупил бывшие школьные мастерские. Здесь тоже будет мастерская, но уже рангом повыше. Будут ремонтировать сельскохозяйственную технику, ткацкие станки и автомобили.

И это еще не все. В планах у Андрея Кулешкова основать в родной деревне небольшое фермерское хозяйство. А это новые рабочие места для сельчан и хорошая опора в сложные времена для промышленности. Претворить мечту в жизнь – лишь дело времени. На малой родине даже воздух помогает.

Связь поколений: бизнесмен из Орши организовал дело в здании школы, где учились его родители

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