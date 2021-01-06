«Он тоже хотел встретить Новый год». Родителям первого белоруса, который родился в 2021, вручили подарки от Президента
Новости Беларуси. Первенец в семье и стране. Родителей малыша, который первым в новом году появился на свет, поздравляли 6 января в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подарки от главы государства маленькому белорусу вручил министр здравоохранения.
Роман – так назвали малыша – родился аккурат под бой курантов. Встречать маленького родственника в роддом приехала большая компания из Орши, где и проживают новоиспеченные родители. Ранее у мамы первенца диагностировали коронавирусную инфекцию, потому помощь ей оказывали в Витебском областном роддоме, который работает сейчас как ковидный госпиталь. Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.
Диана Жорова, жительница Орши:
Он тоже хотел встретить Новый год, оказывается. Ну и все были рады. Родственникам сообщили, тоже все были рады. Вообще не ожидали.
Иван Жоров, житель Орши:
Я плакал от радости. Я звонил и сестре, и родным, всем позвонил. Они тоже сказали: «Нам все равно на Новый год этот, у нас родился племянник». Кто-то тетей, кто-то дядей стал. Все рады были.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Полностью была излечена инфекция коронавирусная, ребенок не заболел, как у нас происходит в тотальном количестве случаев, почти в абсолютном количестве случаев. И сегодня они здоровенькие с папами, с бабушками, с прабабушками, с дедушками уехали домой.
Всего же в первый день 2021 года в нашей стране родился 101 ребенок. 55 девочек и 46 мальчиков.
«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Сколько детей поздравили во время акции «Наши дети» в Минской области?
Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благотворительный марафон традиционно затронул все уголки центрального региона: праздничные концерты, театрализованные представления, новогодние елки и новинка сезона – онлайн-мероприятия.
Неотъемлемый элемент Нового года – подарки получили 180 тысяч детей. Например, в Пуховичском районе особой теплотой и вниманием окружили воспитанников Руденской школы-интерната, четырех домов семейного типа, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
Елена Шестакова, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:
Председатель райисполкома посетил семью, которая проживает в Пуховичском районе и признана находящейся в социально опасном положении. Вы бы видели глаза Алисы и маленького Даниэля, когда они получили подарки из рук председателя нашего райисполкома – сладкие подарки, игрушки. Безусловно, это радость, это счастье, это удовольствие, это маленькое чудо, которое ждет, наверное, каждый взрослый.
Новый год – это символы: хоровод, Дед Мороз, общение глаза в глаза, игры, конкурсы, интерактив. В этом году мы были немножко этого лишены, к сожалению, только свежий воздух позволял нам это сделать.
До окончания акции осталось несколько дней. Финальным аккордом станет торжественная церемония награждения финалистов областного конкурса «Ученик года – 2020». Назовут лидеров в образовательной, творческой, проектной, рабочей, спортивной и общественной деятельности. Для юных гостей устроят новогоднее представление.