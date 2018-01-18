Тройное ДТП в Глубокском районе: пострадали два водителя

Новости Беларуси. В Глубокском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказал БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, авария произошла днем 17 января. За рулем Volkswagen находился 45-летний водитель, который при обгоне столкнулся с автомобилем Ford. Во встречном направлении ехал Renault, который также попал в ДТП.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома​

Пострадали водители Ford и Renault: 46-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Их госпитализировали. Удар смягчили сработавшие подушки безопасности.

Проводится проверка.

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