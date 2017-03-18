У нас большая музыкальная база. В Витебске прошел отбор на «Славянский базар-2017»

Новости Беларуси. 18 марта стало известно имя белорусского участника юбилейного, уже 15 по счету детского музыкального конкурса.

Самой достойной, по мнению профессионального жюри, стала Мария Магильная из Могилева.

Мария Магильная, представитель Республики Беларусь на XV международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017»:

Я очень счастлива, что прошла на «Славянский базар», ведь в 2016 году я даже не прошла в десятку.

Надеюсь, что достойно представлю Беларусь и попытаюсь выиграть «Славянский базар в Витебске».

Еду со своей авторской песней «Душы так хочацца святла» и английской песней, которую исполняли раньше «Пятерка Джексонов» – Who's Loving You.

Василий Раинчик, председатель жюри национального отбора на международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2017»:

Артист, большой или маленький, взрослый или ребенок, он должен нравиться. Это самый главный критерий, на который публика смотрит. Ну и, конечно же, имеет значение и интонация, и тембр и фактура. Все.

Финал отборочного тура прошел на сцене столичного Театра эстрады. Здесь же в прошло прослушивание взрослых конкурсантов. За право представлять нашу страну на одном из самых ярких и ожидаемых культурных событий грядущего лета

боролись 10 претендентов.

Кирилл Ермаков, участник национального отбора на международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Это старт для начинающих артистов, музыкантов – конкурс в Витебске. Все ребята определенно сильные, потому что был большой отбор. Мы все знаем, что мы делаем, все профессионалы.

Хоть и начинающие, но у нас большая музыкальная база.

Ирина Дорофеева, член жюри национального отбора на международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Это международный конкурс, и уровень профессионализма максимально высокий. Поэтому я надеюсь, что те исполнители, которые становятся лауреатами, занимают самые высокие места, они станут теми звездами, которыми будет гордиться наша страна.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2017 году пройдет с 11 по 19 июля.

На праздничных площадках города запланированы десятки интересных и ярких программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.