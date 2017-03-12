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Страшен не снег, а перепады температуры: в Беларуси начали ремонт дорог после зимы

12.03.2017 - 14:43

Новости Беларуси. В Минске при ремонте дорог будут использовать стекловолокно. Технология устойчива к изменениям погоды, активному трафику и, что немаловажно, не обходится дорого бюджету.

Таким образом, с начала 2017 года отремонтировали почти 13 тысяч квадратных метров полотна.

Это чуть меньше, чем, к примеру, на республиканских трассах Витебской области. Впрочем, после зимы износ дорог дает о себе знать. По весне ямы считали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удовольствие от стоящего на приколе авто сегодня испытывает только 4-летний Тимур. Папа до сих пор в шоке. Накануне Виталий едва не спровоцировал ДТП: в темноте попал колесом в яму на одном из витебских мостов.

Виталий Белин, житель Витебска:
Удар жесткий такой, сильный. Приборка заморгала, все. Ребенок испугался, в машине сидел. Жена. Не знаю, чем теперь это обернется. Это только то, что видно – колесо. А что там внутри, во сколько теперь ремонт обойдется не знаю.

Ремонтировать машины скоро станут и жители этого дома, если дорогу к нему в ближайшее время не приведут в порядок.

Любительская съемка:
Самое интересное, что по документам организации, которая сдавала дом, организации застройщика, здесь лежит асфальт.

Анастасия Бут, СТВ:
Щебень, гравий и куски асфальта. Небольшой участок дороги возле одной из витебских новостроек больше всего напоминает пазл, который собрать в презентабельную картину практически невозможно. А вот разобрать – запросто.

Весна действительно вскрыла болевые точки на дорогах. И латать проблемные места только на ключевые дороги в Витебской области ежедневно выходят 30 бригад (а это свыше 400 человек). Один из них – Олег Лавренюк.

За 12 лет работы он как никто знает, откуда берутся ямы и как они исчезают.

Олег Лавренюк, водитель ДЭУ №31 Витебска:
Температура. Допустим днем плюс, ночью минус. Вода попадает в трещины и ночью рассыпается асфальт. В нашем регионе особенности климата: очень долгая зима, намного дольше, чем в других регионах. Если там снег давно растаял, у нас тает до сих пор. Интенсивность движения увеличивается.

На основных транспортных артериях Витебской области уже устранили ямы почти на 16 тысячах квадратных метрах дороги. Это треть такого рода работ в стране.

В той же Минской области отремонтировали 11 тысяч.

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр»:
На дорогах снег не так страшен, страшнее процессы оттаивания и замерзания.

Очевидно, у дорожников и у водителей по весне проблема общая – ямы. Только у первых цель – вовремя залатать, у вторых – объехать. Чтобы неприятных сюрпризов, как герою нашего сюжета, дорога не подбрасывала. И хотя финальной точки ремонта не существует, у дорожных служб есть всего пару месяцев на устранение последствий зимы.

Не так страшен снег, как перепады температуры: в Беларуси начали ремонт дорог после зимы

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