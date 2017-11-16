В Чашникском районе во время уборки картофеля погиб рабочий

Новости Беларуси. При уборке урожая в Чашникском районе погиб 35-летний мужчина.

По информации УСК по Витебской области, 13 ноября днем во время уборки картофеля в крестьянско-фермерском хозяйстве произошел несчастный случай.

Фото: СК

Тело мужчины обнаружили в транспортере картофелеуборочного комбайна, которым управлял погибший.

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые помогут установить детали смертельного травмирования мужчины.