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В Чашникском районе во время уборки картофеля погиб рабочий

16.11.2017 - 18:05

Новости Беларуси. При уборке урожая в Чашникском районе погиб 35-летний мужчина.

По информации УСК по Витебской области, 13 ноября днем во время уборки картофеля в крестьянско-фермерском хозяйстве произошел несчастный случай.

Фото: СК

Тело мужчины обнаружили в транспортере картофелеуборочного комбайна, которым управлял погибший.

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые помогут установить детали смертельного травмирования мужчины.

В начале ноября в Гродненском районе из-за обвала грунта в колодце погиб рабочий – здесь подробнее.

Фото: СК
СК
Фото. СК

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