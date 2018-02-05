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В Детском музее Полоцка проходит выставка «Занимательная филумения»: что можно узнать по этикеткам на спичечных коробках?

05.02.2018 - 10:28

Новости Беларуси. Вооружение воинов Великой Отечественной войны на спичечных коробках. В Детском музее Полоцка открылась необычная экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создали ее к 70-летию Победы. «Занимательная филумения» так называется выставка, представляет коллекцию этикеток привычных бытовых предметов. По представленным экспонатам прослеживаются целые исторические периоды.

Наталья Ситдикова, старший научный сотрудник Детского музея Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Всем известно, что спички детям – не игрушки. А тем более в Детском музее, потому что у нас – это настоящие экспонаты. Наша выставка посвящена не совсем спичкам, а именно этикеткам на спичечных коробках.  На каждом из них вы сможете увидеть оружие, при помощи которого ковалась Победа.

На этикетках спичечных коробков нанесены изображения более 60 видов боевого оружия, которое использовалось в борьбе с фашистами. Это легендарные самолеты-истребители, бомбардировщики, штурмовики, танки, пушки, минометы, винтовки и пулеметы.

В Детском музее Полоцка проходит выставка «Занимательная филумения»: что можно узнать по этикеткам на спичечных коробках

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