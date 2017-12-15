В Городке Audi А4 при обгоне сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Городке неопытный водитель сбил девушку при обгоне.
По информации УСК по Витебской области, ДТП произошло утром 15 декабря. Audi А4 во время обгона автомобиля, двигавшегося впереди, сбил 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушка была доставлена в медучреждение с тяжкими телесными повреждениями.
Устанавливаются обстоятельства инцидента. 18-летний водитель задержан.
Фото: СК
По предварительной информации, транспортное средство не принадлежит водителю, который получил права менее полугода – в августе 2017 года.
Возбуждено уголовное дело.
Свидетелей аварии просят обратиться по телефону +37533 3998044.
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