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В Городке Audi А4 при обгоне сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе

15.12.2017 - 18:26

Новости Беларуси. В Городке неопытный водитель сбил девушку при обгоне.

По информации УСК по Витебской области, ДТП произошло утром 15 декабря. Audi А4 во время обгона автомобиля, двигавшегося впереди, сбил 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка была доставлена в медучреждение с тяжкими телесными повреждениями.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. 18-летний водитель задержан.

Фото: СК

По предварительной информации, транспортное средство не принадлежит водителю, который получил права менее полугода – в августе 2017 года.

Возбуждено уголовное дело.

Свидетелей аварии просят обратиться по телефону +37533 3998044.

Утром этого же дня в Минске в результате столкновения с автомобилем погибла молодая девушка.

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Фото: СК

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