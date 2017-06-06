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В Лиозно мужчина изнасиловал соседскую девочку, ребенок в больнице

06.06.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Трагедия в Лиозно произошла в ночь с 3 на 4 июня. Девочка находится в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.166 (изнасилование заведомо малолетней) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как рассказали в Следственном комитете, накануне у мамы девочки был праздник: отмечали день рождения. В какой-то момент подруги женщины удалились к соседу с целью продолжить вечеринку. Родители ребенка легли спать. Дверь в квартиру закрывать не стали, чтобы подруги по возвращению не стучали в дверь.

Около часа ночи в квартиру вошел мужчина. Он набросился на спящую девочку.

Родители проснулись, но было уже поздно. Отец девочки попытался схватить преступника, но не догнал – мужчина успел закрыться в своей квартире. Прибывшие на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Известно, что ему 45 лет. Он уже был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование.

ребенок

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