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В Миорах Volkswagen сбил пешеходов: одна женщина погибла, вторая в больнице

03.01.2018 - 12:00

Новости Беларуси. В Миорах водитель сбил двух женщин, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

По информации ГАИ Витебска, авария произошла вечером 2 января. Volkswagen сбил двух пешеходов. Женщины переходили дорогу в 70-метрах от пешеходного перехода. В результате столкновения 69-летняя женщина погибла, 70-летняя была доставлена в медучреждение.

Правоохранителей на место аварии вызвал сам водитель. По его словам, он пропустил на переходе пешеходов, а через 70 метров увидел еще группу людей. Мужчина принял вправо, где и произошло столкновение с двумя незамеченными пешеходами.

Проводится проверка, которая поможет установить обстоятельства ДТП.

На минувшей неделе в Витебске машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном перекрестке.

Коляска с двухлетним малышом проехала по дороге 10 метров – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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