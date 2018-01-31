В ней находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних. В Полоцком районе перевернулась маршрутка

Новости Беларуси. В Полоцком районе перевернулась пассажирская маршрутка.
По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло 30 января вечером. 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги, после чего автомобиль перевернулся.
В нем находились 15 человек, среди которых семь несовершеннолетних.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
В результате аварии пострадала женщина.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В конце 2017 года под Минском из-за непогоды произошло ДТП.
Пассажирский автобус снес забор частного дома – здесь подробнее.