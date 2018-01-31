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В ней находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних. В Полоцком районе перевернулась маршрутка

31.01.2018 - 10:32

Новости Беларуси. В Полоцком районе перевернулась пассажирская маршрутка.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло 30 января вечером. 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В нем находились 15 человек, среди которых семь несовершеннолетних.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии пострадала женщина.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

В конце 2017 года под Минском из-за непогоды произошло ДТП.

Пассажирский автобус снес забор частного дома – здесь подробнее.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

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