В ней находились 15 человек, среди которых 7 несовершеннолетних. В Полоцком районе перевернулась маршрутка

Новости Беларуси. В Полоцком районе перевернулась пассажирская маршрутка.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло 30 января вечером. 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги, после чего автомобиль перевернулся.

В нем находились 15 человек, среди которых семь несовершеннолетних.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии пострадала женщина.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце 2017 года под Минском из-за непогоды произошло ДТП.