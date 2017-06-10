новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города

10.06.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Новополоцк  отмечает 59 день рождения. На торжества приехали  более десяти делегаций из городов-побратимов. Здесь гости из России, Украины, Латвии, Польши и Сербии, а также друзья из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них не только официальные лица, но и творческие коллективы, артисты, профессиональные спортсмены. Стартовал День города с праздничного шествия и митинга. Сейчас Новополоцк весь отдан творчеству.

Здесь проходит вернисаж преподавателей и учащихся детских школ искусств, мастер-классы по рисованию.

А самых маленьких обилием развлечений радует детский городок. 

Юрий и Софья Шестакевич, жители Новополоцка:
Город молодой, красивый. Детей у нас много. Если обратите внимание,

для детей много чего делается.

Для них все аттракционы. У нас очень красивый молодой город, в котором мы родились, родились наши дети. Хотим здесь жить, чтобы город наш процветал, чтобы все были здоровы, счастливы.  

В городском парке культуры и отдыха тоже многолюдно, что неудивительно: аттракционы, батуты, игровые павильоны, праздничная торговля, площадка средневековой культуры – здесь есть всё, чтобы семьей или дружной компанией отметить День города.

В Новополоцке жители отмечают 59-й день рождения города

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ко Дню независимости у стелы «Минск – город-герой» рабочие начали монтаж трибун
Ко Дню независимости у стелы «Минск – город-герой» рабочие начали монтаж трибун
Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках
Клецк готовится отметить в июле 890 лет с момента его упоминания в летописных источниках
Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе
Жительница Витебска обратилась в горисполком с просьбой помочь обустроить детскую площадку в родном дворе
Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики везут практически морской песок
Как в Рио: к берегам Минского моря коммунальщики привезли практически морской песок
Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку
Свободное пианино: набережная Минского моря превратилась в импровизированную концертную площадку
Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны
Городской поселок Копысь Оршанского района должен стать визитной карточкой страны
Жители Мозыря активно протестуют против сдачи в аренду 100-километрового участка Припяти
Жители Мозыря активно протестуют против сдачи в аренду 100-километрового участка Припяти
После дождя – водопад, в жару – облако пыли: пройти по дороге возле улицы Ириновской практически невозможно
После дождя – водопад, в жару – облако пыли: пройти по дороге в плохую погоду возле улицы Ириновской практически невозможно
Все новости по теме социальная инфрастуктура
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru