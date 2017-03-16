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В одном из жилых домов Новополоцка прорвало трубопровод с горячей водой

16.03.2017 - 10:36

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Новополоцке.

В жилом доме прорвало трубопровод с горячей водой.

Диаметр повреждения был больше 20 сантиметров.

В результате без тепла и воды остались 12 домов,

в которых проживают три с половиной тысячи человек, детский сад, школа, бассейн и Полоцкий государственный университет.

На место аварии прибыли четыре спецмашины и почти 2 десятка специалистов.

Как нам сообщили, поломку должны устранить до полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из жилых домов Новополоцка прорвало трубопровод с горячей водой

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