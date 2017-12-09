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В Оршанском районе водитель сбил 45-летнего пешехода и скрылся

09.12.2017 - 18:38

Новости Беларуси. В Оршанском районе водитель попытался скрыться с места столкновения с пешеходом.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел вечером 8 декабря. Неизвестный сбил 45-летнего жителя Витебска, который был обозначен световозращающими элементами и был трезв. Мужчина шел к остановке общественного транспорта.

Пострадавшего госпитализировали.

Виновного в столкновении устанавливали менее суток благодаря записям с камер.

Александр Казючиц, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения, расположенных на данном участке дороги, внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло неадекватное поведение пассажиров и водителя машины на одной из автозаправок. Дальнейшая проработка автомобиля и компании дала результат. Первоначально удалось выйти на пассажиров, которые подтвердили факт наезда на человека.

Пассажиры автомобиля отмечали, что водитель не реагировал на просьбы притормозить и помочь сбитому человеку. В крови пассажиров был обнаружен алкоголь.

35-летнего водителя задержали. В его крови также обнаружили алкоголь. Автомобиль, который получил повреждения, мужчина пытался спрятать в соседнем поселке у знакомого. В транспортном средстве находились открытые и закрытые бутылки со спиртным.

Проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям мужчины.

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Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

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