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В Орше задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины в бытовке пилорамы

23.11.2017 - 12:30

Новости Беларуси. В Орше 21 ноября утром в бытовке пилорамы было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По информации СК, погибшему было 63 года. На его теле обнаружены ушибы и резаные раны головы и шеи, были повреждены кости черепа. Погибший находился в нетрезвом состоянии – в его крови обнаружено более 4 промилле алкоголя.

Фото: СК

Установлено, что накануне погибший распивал алкоголь вместе с 62-летним мужчиной. Произошел конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему удары доской из дерева и скрылся с места инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Фото: СК

Продолжается расследование. Проводится ряд экспертиз.

Подозреваемого задержали.

Фото: СК

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