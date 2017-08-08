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В Полоцке нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой

08.08.2017 - 12:25

Новости Беларуси. В самом древнем городе Беларуси нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой. Изготовлена она в XII веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артефакт теперь изучают специалисты. Они уже высказали первые предположения, что это так называемая, вислая печать. Такие крепились к документам, чтобы посторонние не смогли их прочесть. 

Инна Калечиц, кандидат исторических наук:
По кругу здесь шла еще одна надпись, она должна была читаться как  «Господи, помози рабе Своей Ефросинье на многая лета». Остался только небольшой кусочек  «на многая лета». Здесь же надпись была намерено испорчена, лик испорчен каким-то специальным инструментом.

Также на печати есть оттиск Христа Спасителя «Пантократор», который в точности повторяет фреску в Спасо-Преображенском храме. Это, по мнению археологов, подтверждает факт, что печать принадлежала самой Евфросинии Полоцкой и монастырю, который она основала. Артефакт обнаружен во время реставрационных работ на территории обители.

В Полоцке нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой

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