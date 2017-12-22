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В Полоцке грузовой поезд насмерть сбил 63-летнего мужчину

22.12.2017 - 15:58

Новости Беларуси. В Полоцке мужчина погиб под колесами грузового поезда.

По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел утром 21 декабря. Машинист состава увидел мужчину, который стоял спиной по ходу движения транспортного средства совсем один. На звуковые сигналы 63-летний мужчина не реагировал.

В результате столкновения он получил смертельные травмы и погиб.

В августе нынешнего года мальчик попал под поезд в Смолевичах.

Машинист применил экстренное торможение, но не успел – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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