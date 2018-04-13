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В Полоцке Volkswagen сбил третьеклассницу, переходившую дорогу на зелёный свет‍

13.04.2018 - 09:32

Новости Беларуси. В Полоцке 12 апреля Volkswagen Golf сбил третьеклассницу.  

Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла около шести вечера на улице Богдановича.  

По пешеходному переходу на зелёный свет светофора переходила дорогу школьница. В это время по проезжей части двигался Volkswagen, который совершил наезд на девочку. За рулём автомобиля находился 37-летний водитель.  

Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Бресте МАЗ сбил молодую женщину.  

Девушка шла по регулируемому пешеходному переходу – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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