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В Полоцком районе обнажённую женщину сбил водитель МАЗа. Подозреваемого нашли за 4 часа

21.01.2018 - 11:03

Новости Беларуси. 20 января возле деревни Бараново Полоцкого района на проезжей части была найдена обнажённая женщина с признаками наезда. Её нашёл водитель снегоуборочного транспортного средства.

Согласно данным ГАИ УВД Витебского облисполкома, правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемого. Во время поисков они пользовались камерами видеонаблюдения, установленными на местном магазине. Операция заняла 4 часа.

Предполагаемым виновником инцидента оказался водитель МАЗа с полуприцепом. Автомобиль принадлежит одному из местных сельхозпредприятий. У машины обнаружены характерные лёгкие повреждения.

Задержанный в возрасте 44 лет признал свою вину. По словам подозреваемого, женщина переходила дорогу не на пешеходном переходе, а место происшествия он покинул из-за испуга.

Пострадавшую доставили в реанимацию. Личность женщины устанавливается. Выясняются причины, по которым она оказалась на дороге голой.

ГАИ просит свидетелей инцидента позвонить по номеру 102, чтобы помочь в расследовании.

Зимой прошлого года минчанка ходила вдоль автотрассы в Барановичском районе с иконой в руках.

Женщина была с 10-летней дочерью – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

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